Claudia Villafañe blanqueó por qué no se presentó en la primera audiencia del juicio por la muerte de Maradona. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes 11 de marzo, marcando el inicio de un proceso judicial que promete esclarecer las circunstancias del fallecimiento del ídolo argentino.

Dalma y Gianinna Maradona, junto con Jana Maradona y Verónica Ojeda, estuvieron presentes en el tribunal. Sin embargo, una figura clave, Claudia Villafañe, la exesposa de Diego y madre de sus dos hijas mayores, no asistió al juicio.

Claudia Villafañe

Por qué Claudia Villafañe no se presentó en la primera audiencia del juicio por la muerte de Maradona

En el programa “Mujeres Argentinas”, la periodista Evelyn Von Brocke reveló que decidió ponerse en contacto con Claudia Villafañe para conocer el motivo de su ausencia en esta primera audiencia. Esta última decidió blanquear el motivo por el cual decidió guardarse y no ir al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro en donde se los juzga al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov por ser los causantes del fallecimiento del ídolo.

Leopoldo Luque en el primer día del juicio por la muerte de Maradona

Según contó la panelista Evelyn Von Brocke, Claudia le explicó que su principal preocupación en este momento es preservar el bienestar emocional de sus hijas. "Ayer a las 23:32, tratando de dormir para poder venir acá me llamó Claudia Villafañe. Hablamos por catorce minutos. Me contó de su vida y de cómo es lo cotidiano. Ella está tratando de preservar a sus dos hijas, por eso no estuvo en los tribunales de San Isidro", contó la presentadora.

Además, según la conductora aclaró que, aunque no estuvo presente en la primera audiencia, tiene intenciones de asistir más adelante. "Me dijo que va a intentar ir, está viendo de articular su entrada al juicio para no pasar por lo que pasaron sus hijos, que lo vio como una situación muy triste. Ella tiene montón de evidencia, mandó documentación y está fuerte para que se demuestre la verdad", relató Von Brocke.

Dalma y Giannina en la primera audiencia del juicio por la muerte de Maradona

En la jornada de ayer en el tribunal, el fiscal Patricio Ferrari mostró una impactante foto de Maradona tomada poco después de que se confirmara su fallecimiento. "Miren, así murió Maradona", dijo Ferrari mientras sostenía la imagen en la mano, subrayando la gravedad de la situación a la que habría llegado por el descuido de su personal médico. Además, el fiscal continuó cuestionando la actuación del equipo médico, afirmando que "los responsables de esa fallida internación deben responder”.

Claudia Villafañe blanqueó por qué no se presentó en la primera audiencia del juicio por la muerte de Maradona y dio a conocer a que se debe a que está intentando preservar a sus hijas. Sin embargo, afirmó haber contribuido con documentación en la causa.

C.G.