Gisele Bündchen contrató un abogado para separarse de Tom Brady.

Gisele Bündchen y su esposo Tom Brady podrían iniciar próximamente su divorcio de manera legal y definitiva. Así lo dio a conocer la Revista People hoy. Según la fuente, la top model brasileña contrató un abogado experto en divorcio.

Esta noticia no es de todo sorpresa para el mundo del entretenimiento internacional, pese a que no dejaría de ser triste su inminente separación. Según la fuente, Tom Brady no sabe qué hacer, pues desde su lado, quiere luchar para sostener su matrimonio, y es Gisele Bündchen quien sostiene su decisión de darle fin a su matrimonio de más de 13 años.

De acuerdo con lo informado por la Revista People, su fuente aseguró que uno de los motivos por los que el mariscal de campo y la modelo comenzaron el declive en su relación, es porque él decidió volver a entrenar en la NFL a comienzos del 2022, luego de que se había acordado en el interior de su hogar, que se retiraría.

"Ella estaba tan feliz cuando él anunció su retiro, y no estaba nada emocionada cuando él volvió a la NFL", aseguró la fuente de La Revista People.

Tal parece que a Gisele no le gustó nada que su esposo haya tomado solo la decisión final de volver al campo de juego, cuando el tema de conversación no quedó del todo cerrado en su casa, una que vez él, le había planteado esa posibilidad a su esposa. "Ella es una persona muy 'pros vs. contras', y ve muy pocas ventajas para él jugando", y sumó la fuente: "Ella dijo que hablarían más sobre el tema, pero luego él regresó de todos modos antes de que realmente lo hubieran hablado".

La historia de amor de Gisele Bündchen Tom Brady

Como muchas parejas, Tom Brady y Gisele Bündchen se conocieron por medio un amigo en común. Eso fue en el 2006, el jugador recién terminaba su relación con la actriz Bridget Moynahan.

La historia de amor entre Tom Brady y Gisele Bündchen inició en medio de escándalos, pues Bridget Moynahan le comunicó a Tom que estaba de dos meses de embarazo, justo cuando la pareja había decidido cortar con su relación de dos años.

Pese al embarazo de Bridget Moynahan, Gisele Bündchen y Tom Brady avanzaron en su relación y se casaron en el 2009. El jugador siempre incluyó a Jack, su hijo mayor en su familia con Gisele, con quien más tarde tuvo dos hijos más, Benjamin Rein y Vivian Lake Brady.