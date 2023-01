El éxito de Gran Hermano es evidente y arrasa con todas las formas de entretenimiento. Primero, El Trece confesó estar pasando por un muy mal momento debido a los bajos ratings y ahora, muchos actores que se encuentran haciendo temporada en Mar Del Plata o Carlos Paz han expresado cómo les afecta el éxito del programa de TV.

Este casi inexplicable suceso suele enojar o provocar la sorpresa de muchos actores, entre ellos, Gladys Florimonte. Es que la actriz estaba conversando con Mañanísima, el ciclo conducido por Carmen Barbieri en América, cuando salió a tema el reality de Telefé.

“Gladys está muy enojada con Gran Hermano”, le comunicó el notero a la conductora, lo que encendió la mecha de Florimonte, que no se guardó nada.

Gladys Florimonte.

“¡Me hincha las pelotas! Te digo la verdad, no sé qué mierda le ven”, lanzó sin filtros la actriz, mostrando un claro enojo. Luego, siguió: “Yo a Estefi (Berardi) y al otro boludo de Angelito de Brito que rompe las pelotas siempre con Gran Hermano, yo le mandé varios audios”, dando a entender lo harta que estaba de esta pregunta que usualmente les hacen a todos los actores.

Como es de esperar, dado su enojo por el programa, Gladys confirmó que no ve el reality. “Yo no miro Gran Hermano, al único que conozco es a Alfa porque hablan todos de él. ¡Tanto quilombo porque uno va a c… con el otro! ¡Qué me importa la vida de estos!”, expresó.

Lejos de quedarse callada, la actriz profundizó el porqué del rechazo al fenómeno de Telefé: “Por eso estamos como estamos, por eso el país está como está. ¡¿Qué me importa a mí?!”. Frente a estas declaraciones, Pampito, que estaba presente en el piso, le retrucó y le explicó que los 20 puntos de rating tenían que deberse a algo, por lo que Gladys le respondió con la misma furia: “hay que ser muy paj… para ver eso, y si tiene 20 puntos de rating es porque no le das otra cosa. Si a la gente le das una comedia y los productores se ponen en serio a hacerlo, o los gerentes, o ficción, sería otra cosa, entonces la gente va a verlo, pero no hay nada en la televisión”.

El enojo de Gladys Florimonte.

La conductora y la actriz continuaron hablando sobre la falta de propuestas en la televisión argentina y coincidieron en que hay que hacer más programas cómicos y de ficción. Sobre esto, Gladys acotó que “los artistas están haciendo de panelistas”, para luego opinar sobre los programas que mira y disfruta: “Yo veo Los 8 Escalones, Laurita, que menos mal que Laurita nos llama y vamos, jugamos, sino desaparecemos. Yo a Del Moro lo amo, es para mí uno de los mejores conductores junto con Nico Magaldi que me encanta lo que está haciendo”.

Finalmente, y a sorpresa de todos, la actriz confesó que disfruta de El Hotel De Los Famosos. “El hotel de los famosos me gusta, es más, me iban a llamar para ir. Hay un abanico de gente. No acepté porque me vine para acá para Carlos Paz”, refiriéndose al musical que actualmente está presentando en la ciudad cordobesa, Madame Tango.

H.O