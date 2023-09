Gloria Carrá habló por primera vez de su relación con Marcelo Torres, hermano de Diego Torres y papá de su hija mayor, Ángela Torres.

La actriz y cantante confirmó que los primeros años de la joven no fueron fáciles y que su ex pareja la dejó económicamente sin ayuda cuando se separaron.

“No estaba bien esa relación. Digamos que estaba destinada al fracaso. Económicamente la crié sola. Siempre muy sola”, dijo en una entrevista para Infobae.

Gloria Carrá también se refirió a cómo en esos momentos no podía exigir o hacer evidente esta situación por el 'qué dirán'. “Una situación más en la que la mujer, al menos por aquel entonces quedaba en gran desventaja. Fue muy fuerte no ser capaz de contar: ´Está pasándome esto y no está nada bueno'", reveló la actriz.

Gloria Carrá y su pasado económico: "Me quedé sin trabajo"

Tras esta confesión, Gloria Carrá asumió que también recibía críticas por su situación. " A veces llegaban comentarios del estilo: ´Ah, pero vos estuviste con esa familia por la plata´. ¡¿Por la plata de quién?!”, dijo con ironía.



La situación económica empeoró y Gloria Carrá también debió rebuscársela cuando Ángela era niña. "Tuve que pedirle plata a un amigo para poder sobrevivir. Con un bebito tan chiquito, me hubiese gustado parar un rato. Pero no me quedó más que trabajar sin chances de cuestionamientos. Y eso también significó quitarle tiempo a Ángela”, disparó.