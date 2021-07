Gloria Carrá habló de la complicada relación que mantuvo con Ángela Torres

“Mi familia siempre fue un bardo, toda familia de artistas, un quilombo mal. Y yo me sumé al quilombo de entrada. El vínculo con mi mamá siempre fue un poco difícil, nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando”, decía semanas atrás Ángela Torres en PH Podemos Hablar. Tras esta revelación sobre cómo se lleva con su entorno, su mamá Gloria Carrá habló sobre el vínculo que mantienen ahora reconociendo que tuvieron una relación complicada.

“¿Recordás alguna discusión en la que sabías que estabas equivocada y no diste el brazo a torcer?”, le preguntó Flor Peña a la actriz en su paso por Flor de Equipo. “No recuerdo alguna puntual, pero sí hemos tenido algunas discusiones”, dijo Gloria y se explayó: “Fue muy difícil en la adolescencia. Ángela tiene mucho carácter, yo también, pero no tenemos una relación complicada. Hoy creo que estamos sanando un montón de cosas”, señaló.



En ese momento, Carrá recordó algunos de los conflictos que mantuvo con su hija. “Ángela era muy insistente con las cosas: ‘¿Puedo ir a tal lugar?’. Yo le decía que no. “¿Puedo, puedo, puedo?’, y llegaba un momento que era como ‘¡Noooo!’”, dijo la intérprete sobre los momentos tensos de la relación.

En ese momento, Carrá decidió tomar una medida extrema con su hija: “Ángela cerraba la puerta muy fuerte, entonces un día le sacamos la puerta”, reveló Gloria.

Gloria Carrá relató el escalofriante abuso que sufrió

Gloria Carrá contó que fue víctima de un abuso a los 18 años. La actriz abrió su corazón, relató cada detalle de ese momento y comentó cómo lo atraviesa hoy en día.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la reconocida actriz explicó: “yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento”.

“Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote”, señaló la protagonista de "Sex".

