Luis Miguel arrasó en la Argentina con diez shows en el Movistar Arena. Allí, el cantante desplegó todo su encanto y enamoró a sus miles de fanáticos, muchos de ellos, famosos.

Hasta Mirtha Legrand estuvo en primera fila junto a sus nietos -Juanita Viale y Nacho Viale- y su bisnieta Ámbar De Benedictis.

Y, ya casi a uno de sus últimos recitales, asistió Gloria Carrá, quien reveló luego en sus redes sociales que lo escucha desde pequeña. Además, contó que se lo encontró un par de veces y hasta soñó con él en estos días.

Luis Miguel en Argentina.

Gloria Carrá compartió en sus redes dos videos desde el palco del Movistar Arena con Luis Miguel cantando arriba del escenario.

En el primero, se la podía ver a la actriz junto a su hija Ángela Torres, ambas coreando el tema "La incondicional", súper emocionadas.

Las palabras de Gloria Carrá sobre Luis Miguel

En el posteo, la excuñada de Diego Torres escribió: "La primera vez que lo vi, fue en persona. Yo tenía 9 años y ya trabajaba. Él llegó a ATC para hacer una nota, caminaba por el pasillo con un trajecito, celeste o rojo, no se. Me quedé deslumbrada".

Luis Miguel en Argentina.

Luego, Gloria Carrá agregó: "Lo volví a ver a mis 10 en Mar Del Plata, me firmó una foto. Yo no pude decir ni hola. Después a los 23".

La actriz además indicó: "Anoche volví a verlo (no es un doble) pero ya con mi hija de 25 años, Ángela Torres, que también lo escucha desde su niñez porque yo le regale sus discos y le conté de mi pasión. Los temas más viejos me hacían saltar el corazón".

Gloria Carrá.

Seguido a esto, la mamá de Ángela Torres señaló: "Después soñé que iba a la casa de Ange y el estaba ahí no se por qué razón se quedaba hablando conmigo y me decía que teníamos una conexión de toda la vida. El sabía de mi existencia!!! Claro! Era lógico, si me pasé años escuchando su voz, viendo sus shows y videos. ¡Vaya conexión! Me desperté re feliz.

Por último, la actriz indicó: "Gracias hija por acompañarme y regalarme esta hermosa noche".

Además, Gloria Carrá publicó un video de Luis Miguel arriba del escenario en plena interpretación.

Sin dudas, un momento que quedará por siempre en su recuerdo.