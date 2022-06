Graciela Alfano aseguró que la China Suárez está copiando a Rusherking: "Usan el mismo"

La relación de la China Suárez y Rusherking es la sensación del momento, todo el país habla de ellos. Sin embargo, como en todo, están las opiniones a favor y las que están en contra. Dentro de las que señalan a la pareja, se sumó la de Graciela Alfano, que reveló un polémico comportamiento de la actriz.

La artista se hizo eco del comentario del conductor y los panelistas del programa "La Jaula de la Moda", quienes aseguran que la China Suárez se mimetiza con sus parejas a la hora de elegir sus outfit, que así lo fue haciendo a lo largo de su vida y mostraron ejemplos de eso, y rompió el silencio.

La China y Rusher.

Graciela Alfano manifestó que la China Suáraz y Rusherking también piensa que se mimetizan, pero explicó por qué: "Yo la quiero, la quiero muchísimo, tengo en mi teléfono un mensaje de ella, amorosa. Yo la defendí porque tengo una postura y eso entraba dentro de mi postura. Las chineadas que me he mandado, por favor. Ella me pone divina, amorosa cuando te quiere decir algo lindo: 'Potra mundial'. Y viste que 'mundial' es algo que dice él. O sea que ya utilizan el mismo lenguaje, me parece bárbaro esta simbiosis".

De esa forma, Graciela Alfano explicó que interpretó que la palabra 'mundial', la China Suárez la tiene incorporada gracias a su novio, Rusherking, quien cuando le preguntaron por su incipiente relación con la actri, manifestó: "Me fui mundial", expresión que no todos entendieron en ese momento.

Peter Lanzani defendió a la China Suárez

Los artistas son muy amigos desde que son pequeños, se conocieron trabajando juntos y la relación entre ellos trascendió el ámbito laboral. Peter Lanzani rompió el silencio sobre lo que pasa con su amiga y manifestó: "Estamos viviendo una época súper hipócrita donde todos creemos que nos estamos deconstruyendo y no nos estamos deconstruyendo mucho. Juzgar es algo que quedó muy viejo".

Como si eso fuera poco, el actor agregó: "​Ojalá pueda seguir con la fuerza y la entereza que siempre la caracterizó y que nos empecemos a preocupar por las cosas de que verdad importan, no con quién sale uno y con quién sale el otro o si hizo las cosas bien o mal".