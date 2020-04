Graciela Alfano consiguió novio en plena cuarentena

Insólito pero real, Graciela Alfano consiguió pareja en plena cuarentena por el coronavirus. Fue la diva quien lo confirmó en una nota que brindó en el ciclo "Hay que ver".

"Yo estaba en chancletas como cualquier señora, porque en casa soy un horror, y de repente encontré un señor flaco, alto, canoso, impecable, pantalón blanco, camisa celeste... me dije 'tierra tragame'. Me metí rápido, fui al baño, me maquillé y salí rápido haciéndome la diosa", contó entre risas la actriz.

Interesada por su vecino, Graciela le hizo una propuesta: "Le dije que si quería comer algo rico, podía preparárselo.... pero soy un mamarracho con la cocina. Debo ser la única que adelgazó en la cuarentena, porque no sé cocinar nada. No sé condimentar y me queda todo mal", dijo con mucho humor.

TRas estos contactos iniciales, la diva esperará el fin de la cuarentena para ver de realizar un encuentro cara a cara con su nuevo interés romántico: “Por lo pronto, espero que mi perrito empiece a ladrar porque quiere decir que está él. Yo salgo y charlamos, aunque ya nos pasamos los teléfonos y hacemos videoconferencias", aseguró.