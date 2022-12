Gran Hermano 2022: El nuevo apodo de Daniela

La edición de Gran Hermano que más se vive en las redes, los usuarios le pusieron apodos a todos los participantes. Daniela fue la última eliminada y con muchas chances de ingresar nuevamente en el repechaje.

Los fans le pusieron un apodo, la razón de este es por la traición de Coti y de las cosas que dijo Thiago. “Está en llamas, Vengañela le pusieron”, dijo Santiago Del Moro en el debate.

Después el conductor le dijo a Daniela, “Decime que ya registraste el Pestañela y que vas a poner un salón de belleza después”. A lo que la oriunda de Moreno le respondió “Lo voy a hacer Santi, por vos lo voy a hacer. Te quiero ver un día con pestañas y uñas grandes".

Luego de ver las imágenes de Thiago opinando de manera negativa sobre ella, Daniela se refirió a eso “Yo salí queriéndolo y me encontré con un balde de agua fría y veo cosas que dijo, horrorosas, que jamás pensé que iban a salir de su boca, me duele y me hiere, jugó con mis sentimientos y eso no me gustó”.