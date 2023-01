Gran Hermano 2022: El sueño de Alfa con Gonzalo Heredia y Araceli González

Alfa es uno de los participantes más polémicos dentro de la casa, es querido y odiado por sus compañeros, pasa lo mismo afuera. Cada comentario raro que tiene es repudiado por las redes sociales, pero cuando cae en placa es uno de los más apoyados. Muchas veces saca de quicio a sus compañeros, pero también los hace reír con sus anécdotas.

Por ejemplo, cuando contó una anécdota que involucraba a la diva Moria Casán. Alfa mencionó que la vedette lo habría invitado a tomar un café y que le habría dicho "bomboncito", también dijo que él le rechazó la invitación.

A la One no le gustó nada que el participante la haya mencionado y salio a cruzarlo en las redes sociales: "Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quieren fama, con un estereotipo de bana…, sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bra… que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona, ja. Que gane Alfa que es vintage mal. Consiguió lo que quería, que hablásemos de él, me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante".

Recientemente Walter dijo que conoció personalmente a Juan Manuel Fangio y que este le dio consejos sobre autos, pero por si fuera poco también le contó a Maxi un sueño que tuvo con dos reconocidos actores argentinos. Se trata de Gonzalo Heredia y Araceli González.

"Soñé que en la casa estaba Gonzalo Heredia y el tipo estaba en pareja con Araceli González. Ambos estaban acá y yo no tenía calzoncillos y estaba en pelo... Yo dije 'le voy a afanar un calzoncillo, si este debe tener un montón', y ahí me meto en la habitación de él con una toalla, a revolver... Ellos estaban en otra habitación", comenzó el relato mientras que el novio de Juliana lo miraba sin decir nada.

No dejó al cordobés atinar a opinar porque siguió contando lo que había soñado: "Encuentro un calzoncillo con una marca arriba y digo 'yo me llevo este'. Ahí se traban todas las puertas y empieza a sonar una alarma. Aparecen los de seguridad y aparece Gonzalo Heredia y me dice '¿qué hacés acá?'. Yo le digo 'No, hermano, tranquilo. Vine a sacarte un calzoncillo nada más y el tipo empieza a buscar entre la ropa y le digo 'no te toqué nada, te juro'".

"Ahí viene Araceli González y le digo también 'te juro que no toqué nada. Quería un calzoncillo nada más'. Estaba toda la gente mirándome y Gonzalo Heredia me dijo 'no te podés llevar mis calzoncillos'. Yo miraba y tenían todo un vestidor para ellos, lleno de ropa. Le dije 'pero tenés un montón, es un calzoncillo nada más'. Yo lloraba y le repetía 'no me hagás quilombo, es un calzoncillo nada más'", finalizó mientras se reía.

