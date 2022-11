Alfa de Gran Hermano: se filtraron audio que le mandó a Martín Ortega

El participante de la casa mas polémica del país, Walter "Alfa" Santiago, le habría mandado audios al hijo de Palito, Martín Ortega.

Al participante le gusta rodearse de gente famosa vinculada con el mundo del espectáculo y siempre quiso formar parte de el.

Esta Vez, Martín Ortega, publicó en su cuenta de Twitter que tendría varios audios del participante de la casa de Gran Hermano que fueron catalogados como bizzaros.

De que hablan los audios de Alfa

En el programa de Ángel de Brito LAM, mostraron algunos de los audios de Alfa que hablan desde su excéntrica vida, casting y pedidos de trabajo.

"Enserio negrito me gustaría que me llames, la verdad que ando caído, ando angustiado, ando con mucha angustia, ando triste, tengo ganas de levantarme, de levantar un poco, así que llamáme si podes, abrazo”, fue el primer audio que filtró Ángel de Brito en su programa.

El interese de Alfa con los Ortega, es para poder tener un papel en la exitosa serie de Sebastián Ortega El Marginal. "Te jodo porque me dijeron que vaya para Underground para un casting de El Marginal 2, llamáme y avisáme si me podés ubicar, que se puede hacer", relata Alfa en el audio que le manda a Ortega. Además agregó: "mandé para Un gallo para esculápio, fijáte si podés hacer algo".

Alfa y su anécdota

El interés de Alfa para formar una amistad con Ortega no se sabe si fue o no reciprocó, lo que si se sabe, es que siempre tiene una nueva historia para contar. Insiste en que se conozcan personalmente y además le comentó: Ya nos vamos a ver, nos vamos a conocer y te voy contar varias historias. Yo vi al diablo varias veces. No sé si te acordas la miniserie el garante que hacía de diablo Lito Cruz. Cuando veía eso se me ponía la piel de gallina, parecía que la había escrito yo. Pasáme tu mail y te paso la foto”

Luego de eso, el participante contó la anécdota y participación con su papel de "Russian serial killer" para la serie "Burn Notice".