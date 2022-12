Gran Hermano 2022: Juan quiere volver para conquistar a una participante

Juan fue eliminado de Gran Hermano con casi el 89% de los votos, pero tiene una leve esperanza de ser elegido por el público para volver a la casa. El taxista fue invitado al programa de los ex Gran Hermano y primero dijo que quiere ser parte de la "Vengañela", "Estoy con Dani a muerte, quiero sacarle la careta a Thiago e ir por él porque no me gusta como trata a las mujeres".

También reveló: "En segundo lugar, ayer viendo el video de Romi... Yo soy papá y me mató verla en esa situación con las hijas. La entiendo un montón, era lo que necesitaba y la extraño. Quiero ir por Romi pero en el buen sentido".

Entonces le preguntaron si tenía un asunto pendiente con ella, a lo que el respondió "No, siempre me llevé muy bien con ella y siento que quedó algo". Robertito Funes Ugarte fue al grano y le preguntó si le gustaba, el taxista dijo sin titubear "Sí, me encanta. La voy a conquistar".

Después dijo que haría si llega a entrar nuevamente "Quiero abrir la puerta e ir a abrazar a Alfa".