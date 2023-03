Julieta Poggio, es una de las finalista en Gran Hermano 2022, pero tiene dentro de la casa Martina, una de las participantes con la que lamentablemente no tuvo química. Desde que volvió a ingresar la segunda eliminada del reality, Disney no la esta pasando bien y cada vez lo disimula menos.

Julieta quebró en llanto por las actitudes que tiene Martina dentro de la casa, que le hace difícil poder llevar una convivencia. Ahora bien, la bailarina desde que se fue Romina de la casa, ella es la encargada de las tareas de limpieza, algo que no hizo en casi 5 eses de estadia dentro del reality. "Estaba sacada y se fue, me dejó sola acá. Me da bronca, boludo, no es así" le comentó entre llanto y rabia Disney a Nacho.

El detonante del llanto

Como se sabe, Julieta no sirve con las tareas hogareñas, simplemente no le salen. La bailarina viene aguantando todo tipo de malestar por las actitudes de Martina desde que ingresó a la casa, pero el detonante que la hizo enojar, fue cuando ella se demoró en hacer la limpieza y al llevar una jarra con jugo a la heladera, volcó en el piso. Entre llanto y rabia, la participante se descargó nuevamente con Nacho.

Nacho y Julieta

"No me dice nada y se va arreglar. Yo también me quiero arreglar, pero esta todo desordenado, todo", dijo Julieta mientras se quejaba de Martina. La bailarina luego se preguntó, indignada, por que Martina se comportaba así, criticando su forma de ser y que hasta incluso, ni ella misma se soportaría.

J.M