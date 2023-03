Martina amenazó a la producción de Gran Hermano: "Pierdo la poca dignidad que me queda"

Martina Stewart entró a la casa de Gran Hermano y desestabilizó la paz de Julieta Poggio, su nueva "enemiga". Pero además de generar un malestar en la finalista, la segunda eliminada se mostró disgustada por la decisión de la producción de mostrar los casting de cada uno de los hermanitos.

En una conversación con Tomás Holder, otro de los nuevos ingresos, aseguró que podría llegar a "contar todo" si pasaban ese click. "Siento que hoy (por ayer) pierdo la poca dignidad que me quedaba. No pueden ser tan hijo de mil... si muestran el casting de vuelta. Si lo hacen los hago mierda acá adentro", disparó Martina.

Cómo fue el casting de Martina en Gran Hermano

El polémico casting que Martina no quiso que salga a la luz en Gran Hermano, generó fuertes críticas entre los seguidores del ciclo por sus comentarios homofóbicos.

"Voy a la cancha bastante seguido, pero mi cuadro depende de con quién esté. Salí con chicos que jugaban al fútbol, pero no voy a dar nombres. Mi ídola es Wanda Nara. Hizo todo bien”, dijo en ese momento.

“Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito”, dice en otra parte del clip que mostraron en el inicio del reality.

Lo cierto es que, después de esta presentación, circuló la segunda parte de ese video en el que se declara abiertamente homofóbica. Soy demasiado competitiva, celosa, homofóbica”, agregó.