Camila quiere ganarse el corazón de Marcos, algo que muchos televidentes de Gran Hermano le critican debido a los constantes rechazos que El Primo, como le dicen al participante, ha demostrado en muchas ocasiones cuando la rubia se pasa de intensidad con él. Pero ella no se da por vencida y planea una estrategia con las chicas para sorprenderlo.

"Me tienen que hacer gancho con Marcos. No, mentira. Ahora sí estoy como ahí", le contó Camila a Daniela y Julieta. "Pero no sean obvias", aclaró.

Julieta, muy atenta a todo, incentivó la idea de Camila al decirle que ella ve cómo Marcos le sigue el juego de la guerra de los cojines. "Te busca para pelearte", remarcó Julieta.

"Notaron que no me dice prima. ¡No, no, no!". Las tres mujeres de la casa, Julieta, Camila y Daniela coincidieron en que Marcos no es un chico fácil, así que el trabajo para ganar su corazón es cuesta arriba.

Camila y las chicas llegaron a la conclusión que lo mejor sería hacerle algo especial, así que Camila le hará una merienda sorpresa, como estrategia para llamar la atención de Marcos. "Levanto a Dani porque porque yo en los huevos soy malísima", manifestó concursante.

La idea original de la participante era hacerle un desayuno a Marcos, pero como no se pudo defender sola con el tema, optó por hacerle una merienda.

Camila le da clases de teclado a Marcos en la casa de Gran Hermano

Marco, de manera proactiva accedió a tomar las clases con Camila, pero con la idea de que le enseñe lo más fácil. "Enseñame a tocar cualquier cosa".

Emocionada por el momento, Camila logró que Marcos se sentara frente al teclado y tomara algunas clases express con ella. "Estaba esperando mucho este momento", dijo Cami.

¿Le costará a Camila la estadía en la casa de Gran Hermano si logra llegar al corazón de Marcos? La hinchada y la fanaticada de Marcos afuera es mucha y lo que menos quieren es verlo comprometido.

