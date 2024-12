En esta nueva temporada de Gran Hermano, 24 nuevos participantes competirán por el premio mayor: $70.000.000 más lo que se invierta a través de Mercado Pago. Santiago del Moro se encargo de presentar a todos ellos, que ya generaron diversos comentarios en redes sociales. Sin embargo, una de las últimas y más polémicas fue Luz Tito, una joven de 21 años que sería hija de un reconocido empresario y exintendente.

Gran Hermano

¿Quién es Luz Tito, y qué información importante habría ocultado?

Las mujeres de la edición 2024-2025 son muy prometedoras y generaron de qué hablar por su pasado y su fuerte carácter. Sin embargo, una de las más llamativas fue Luz Tito, la oriunda de Jujuy de 21 años. La joven trabajó en la terminal de colectivos en su provincia, específicamente en la boletería. “Me gusta mucho hablar con la gente, de hacerles saber a dónde van, pero a veces me cuelgo hablando”, expresó.

La joven aventurera viajó por el mundo, en cuanto terminó el secundario, y se dedicó a trabajar. “Cuando tenía 18 años, fui a Irlanda a trabajar: fui niñera, guardarropa y mesera en una pizzería”, contó. Además, agregó que conoció al amor en su viaje. “Estoy de novia con un chico que vive en España. Tengo una relación abierta y a distancia... Me gusta lo desconocido, no saber qué va a pasar”, contó en su presentación.

Sin embargo, en las redes sociales, denunciaron que la joven emitió información muy importante para el programa. Un usuario compartió que Luz Tito, sería hija de un reconocido empresario y exintendente. "Muy humilde dice que trabaja en la boletería de la terminal, pero no dice que es la hija del dueño de la empresa de transporte. Exintendente de La Quiaca, Miguel Angel Tito, cansado de desaparecer dinero de la provincia", denunció 'Gab'. Su paso por la intendencia no es bien recordado en la región y, de esta manera, Luz Tito comenzó a llevarse varios comentarios de hate y muchos piden que sea investigada por si ocultó algo más. A pesar de esto, hasta el momento, no pudieron confirmar la información y ella no habló de su familia.

Gran Hermano 2024-2025 promete ser muy polémico, y ya tiene participantes que fueron comentados en redes sociales. Los usuarios comenzaron a elegir a sus favoritos, mientras ellos se preparan para su primera prueba de líder. Esta edición es la que presenta más participantes en la Argentina, y fue una de las más esperadas.

