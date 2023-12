Gran Hermano regresa a la pantalla de Telefe este lunes 11 de diciembre. El canal dependiente de Paramount apuesta una vez más a la casa más famosa de la televisión y al reality que le dio la fama a figuras como Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis, entre otros.

Es por esto que en CARAS estamos expectantes a lo que sucederá en esta nueva temporada. No hay dudas de que nos llenará de momentos icónicos y polémicos que quedarán registrados para la posteridad. Y es que, Gran Hermano, es un lugar donde suceden todo tipo de acontecimientos, por tal motivo hemos preparado un top 10 de los mejores momentos de la casa.

10- La pelea de Andrea Rincón y Floppy Tesouro por un "Paty"

Transcurría la temporada 2007 de Gran Hermano por Telefe. Es bien sabido que llega una época en que los "hermanitos" sufren las consecuencias del reality: entre tantas, pasar hambre. Debido a que en ocasiones pierden el reto semanal, el presupuesto para comprar la comida se recorta y por ende, el abastecimiento es menor. Tarde o temprano, el vivir con muchas personas en un solo lugar, comienza a ser una pesadilla y más con el estómago vacío.

9- El compromiso de Eleonora González y Gastón Trezeguet

En la primera temporada de Gran Hermano se pudo ver una química y complicidad indudable entre Eleonora González y Gastón Trezeguet. Incluso, declararon que estaban juntos en el confesionario y hasta tuvieron una ceremonia nupcial dentro de la casa.

"Prometo que voy a ayudarte, a cuidarte y a estar con vos cada vez que me necesites", fueron las palabras que Eleonora le expresó a Gastón. Sin embargo, la pareja no prosperó y decidieron seguir caminos diferentes, aunque quedó una bonita amistad de por medio.

8- Azul logró escapar de la casa, pero regresó porque no tenía tarjeta SUBE

América TV también nos trajo a las pantallas Gran Hermano. En junio del 2016, unas de las participantes más destacadas de la época logró escapar de la casa, pero, al salir del recinto se dio cuenta que no tenía dinero ni tarjeta SUBE, por lo que tomó un taxi y fue hasta la casa de su hermano, quien le pagó al conductor, pero la incentivó a regresar ese mismo día.

En la gala del 29 de junio, Azul le explicó a Jorge Rial por qué había decidido escaparse: "Buscaba un lugar donde ir porque tenía la cabeza tan aturdida con tantos gritos y tantas cosas. A mí no me va la violencia ni la discriminación, ni la homofobia. No lo digo porque los chicos sean malos. Esto es un juego y dentro de este juego se dan este tipo de cosas y no van conmigo", aseguró. Tiempo después, fue expulsada por la producción.

7- La frustración de Griselda en el confesionario por el reingreso de una participante

Griselda Sánchez nos regaló en el Gran Hermano 2007 un momento icónico y gracioso en el confesionario. Luego del reingreso de Claudia Ciardone, se fue a quejar al confesionario ya que su contrincante venía con "extensiones".

En conversación con CARAS, Griselda comentó: "Se me vio enojada, pero lo que quise decir es que Claudia entraba con ventaja. Entraba linda y con extensiones, por eso me quejé ante Gran Hermano".

6- Silvina Scheffer y su llanto por las cremas

También en 2007, la profesora de Educación Física, Silvina Scheffer, entró en llanto al confesionario porque no tenía sus cremas estéticas: "Yo pido pocas cosas, pero la crema la necesito, la necesito con urgencia. Cualquier crema humectante. Si es para estrías, mejor. Pero sino, cualquier crema para el cuerpo porque no tenemos nada y las estrías me salen a full. Y eso no tiene vuelta atrás", expresó entre lágrimas la participante.

5- Dolores Escala, la participante que duró en Gran Hermano menos de 9 horas

Dolores llegó a Gran Hermano 2012 con una entrada flamante, no obstante, su estadía fue muy corto. A las 7am del día posterior a su ingreso, el programa AM confirmó que la travesti pidió retirarse de la casa, luego de un ataque de pánico y síntomas de sofocamiento.

A pesar de que el equipo de psicólogos intentó contenerla, Dolores Escala pidió retirarse definitivamente de Gran Hermano. A las 6:30 de la madrugada, se reunió con sus compañeros y les comunicó que había decidido irse del reality.

4- Diego Maradona y su entrada triunfal a la casa de Gran Hermano

Fue justo en la primera temporada que el gran Diego Maradona sorprendió a los hermanitos. Entró tapando su identidad, pero los participantes rápidamente lo identificaron. Al confirmar que era el futbolista, saltaron y gritaron de alegría para darle la bienvenida al mítico jugador de la Selección.

3- Soledad Silveyra le informa a Carolina Chiappetta el ataque a las Torres Gemelas

Con 43 días en la casa encerrada, Carolina Chiappetta en su primer mano a mano con la realidad, se enteró que las Torres Gemelas habían sido objeto de un ataque terrorista. La encargada de darle la noticia fue la misma conductora de Gran Hermano, Soledad Silveyra.

La reacción de la joven de veinte años pasó a la posteridad y se volvió en uno de los momentos más icónicos de la televisión argentina. En este sentido, en conversación con Teleshow, Carolina habló de ese día: "Yo salí de estar encerrada, vos imagínate el contexto…salía de estar 50 días encerrada, la gente, la primera que veo que me abraza es ella. Me dice “tranquila”, me entra a hacer preguntas de mi experiencia por la casa. Después me pregunta por un ex novio con el cual yo me peleé para entrar y me pega lo de las Torres Gemelas justo al lado. Entonces yo en todo momento pensaba que este pibe había muerto en un avión", recordó.

2 - Los 15 kilos de lechuga de Martín Pepa

Martín Pepa demostró en la temporada 2011 que jamás había hecho compras en el supermercado. En la primera compra que la casa tuvo que hacer, escogieron al joven que, no tuvo una mejor idea que adquirir 15 kilos de lechuga.

Esto ocasionó una fuerte discusión entre él y Cristián U. Sin embargo, a pesar del chascarro, el momento se recuerda con mucho cariño y de vez en cuando se vuelve a viralizar este acontecimiento que tanto hizo reír a los argentinos.

1 - La espontánea de Marianela Mirra

Por lejos, Marianela Mirra es una de las participantes más estrategas en la historia de Gran Hermano. Conocida por su rivalidad con Nadia Epstein, la joven fue protagonista de una jugada brillante que, hasta el día de hoy se recuerda: la espontánea a Diego Leonardi.

Leonardi era el favorito de aquella edición y el que más apoyó a Marianela cuando toda la casa estaba en contra de ella. La jugada de la hermanita sorprendió a la audiencia, generó picos de rating y comentarios en todos lados. Siete días después se consagró como ganadora de Gran Hermano 2007.

