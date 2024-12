Gran Hermano (Telefe) volvió este lunes 2 de diciembre, luego de algunos meses de espera, 24 participantes ingresaron a la casa más famosa del país. Entre estos está una joven con un gran y desafiante actitud quien rápidamente se robó la atención de las cámaras y de gran parte de las redes sociales. Esta chica es Chiara Mancuso, hija de un gran futbolista, que rápidamente aclaró que no le teme a las controversias.

Gran Hermano

Gran Hermano 2025: quién es Chiara Mancuso, la participante que es hija de un histórico jugador de fútbol

En su video de presentación, la joven deja en claro sus varias cosas de su personalidad: “Me llamo Chiara Mancuso y vivo en un barrio privado, en Canning, Ezeiza. Fui modelo, promotora toda la vida, hice cosas de actuación, bailé. Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en la selección, en Boca, en Independiente”. A pesar de que hasta el momento no se conocía mucho de la vida de esta participante, su apellido rápidamente generó un estallido en las redes sociales.

Chiara Mancuso

Rápidamente, los usuarios de X (antes Twitter), no descansaron hasta terminar de confirmar de que Chiara es hija del futbolista Alejandro Mancuso, exvolante de la selección argentina que también se destacó en Vélez y en algunos clubes de Brasil; por un tiempo fue asistente técnico de Diego Maradona mientras se disputaba el Mundial de Sudáfrica de 2010.

Si algo quedó claro de la presentación de la joven es que no teme ser protagonista: “A mí, por desgracia, me encantan los jugadores”, expresó con risas mostrando su gran vínculo con el ambiente futbolístico, pero lo que más impresionó a los seguidores de Gran Hermano, “No duro mucho de novia porque llega un momento que como que soy muy fogosa, o sea, necesito cambiar. Como que me pasa que los hombres no me pueden seguir el ritmo sexual”.

Chiara Mancuso

Mientras algunos usuarios de las redes sociales elogiaban a Chiara por su franqueza y la gran personalidad, otros no tardaron en criticarla fuertemente. Una de las frases que más revuelo causó entre los espectadores fue: “Me gusta manipular a las personas porque siento como que soy bastante inteligente. Yo tengo alma de líder, y eso juega a mi favor”.

Diego Maradona y Alejandro Mancuso

El apellido de Chiara Mancuso, vinculado al fútbol, no es un detalle menor para nadie. Alejandro, su papá, integró la selección durante el primer ciclo de Coco Basile obteniendo la Copa América y participó del Mundial de Estados Unidos. Además, tuvo la gran oportunidad de ser ayúdate de campo del experimentado Diego Maradona en Sudáfrica 2010.

Chiara Mancuso

Por lo que esta asociación no tardó en ser vista por los seguidores del Gran Hermano como una ventaja por sobre sus compañeros quienes, en gran medida, no son conocidos ni pertenecen a familias famosas de Argentina. Pero para otros esto no presenta ninguna ventaja por sobre el resto, sino que ella misma se ganaría el corazón del público con su personalidad mediática.

VDV