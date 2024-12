El pasado 2 de diciembre, volvió a la televisión argentina una nueva edición del reality más visto: Gran Hermano. Este año, contará con la conducción de Santiago del Moro, mientras que 24 participantes se disputan por el gran premio final: $70.000.000 más lo que se invierta a través de Mercado Pago. Sin embargo, hubo una hermanita que se ganó el amor del público y las redes sociales en su presentación. Luciana Martínez es la primera participante trans de Gran Hermano Argentina.

Gran Hermano 2024-2025

¿Quién es Luciana Martínez, la participante que terminó con su secreto tras 10 años?

Al llegar el turno de la participante 16, Santiago del Moro reveló de manera misteriosa: "Quiero que conozcamos a la próxima jugadora, y quiero que se presente ella". De esta manera, le dio paso a Jorge Barrionuevo, un joven de 32 años, nacido en Pico Truncado, Santa Cruz. Sin embargo, en cuanto comenzó su presentación, decidió terminar con un secreto que lo tenía guardado de su familia: desde hace 10 años es Luciana Martínez.

Luciana Martinez

"Ni mi familia ni mis alumnos conocen mi situación", se sinceró en su presentación. La joven es la tercera participante trans de la historia de Gran Hermano Argentina, y se une a la lista de mujeres que visibilizaron a la comunidad, como lo hicieron Valeria Licciardi y Alejandro Iglesias, en ediciones anteriores. En la edición de Gran Bretaña, jugaron Nadia Almada, Rebecca Shelton y Miss Tiffany Pollard; mientras que en Australia estuvo Maddy Pavle, y en España, Angela Ponce. Luciana contó: "Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo 7 hermanos, dos de ellos estuvieron presos. Gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien".

Luciana Martinez

Martínez es bailarina, profesora de baile, asesora de imagen y administrativa. Tuvo una infancia dura, de vivir a escondidas, de no tener amigos, y de jugar sola. "A mi mamá. Le voy a decir: Perdón, lo siento, te amo", expresó al entrar al estudio. Seguido a esto, fue y saludó a los amigos que estaban en la tribuna que son los únicos que conocían su historia, según sus propias palabras. Luciana es mamá de un perro que es Tedoro, y suele tener relaciones a distancia. Sin embargo, al ingresar a la casa, reveló que está soltera, pero se siente atraída por muchos hombres.

Luciana Martínez es de las participantes que más rápido se ganó el cariño de las redes sociales, quienes ya se pronunciaron fanáticos de ella. Sin embargo, con el amor también vienen con haters. Si bien los usuarios no se pronunciaron en contra de ella, comenzaron a notar que otros participantes la "miraban raro" y les juraron venganza en caso de que tuvieran actitudes discriminatorias. A pesar de eso, ella entró con una sonrisa y abrazó a todos los que se acercaron.

A.E