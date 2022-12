Gran Hermano: Agustín le respondió a las chicas

La salida de Agustín dio mucho de que hablar porque hace un mes era uno de los más queridos por el público, llego a tener el 0,8% de los votos a salir el pasado domingo con el 76, 47%, la realidad es que el porcentaje creció por los comentarios polémicos de Frodo dentro de la casa que causo rechazo afuera.

Una a una, La Tora, Mora y Juliana dijeron que Agustín tenía actitudes muy de "pajer.." Dentro de la casa y que para ellas no era algo nuevo los últimos comentarios del participante. Recientemente, Frodo visitó el programa de los ex participantes y Robertito Funes Ugarte le dijo: "Cuando vino acá Juliana... No sé cómo decirlo elegantemente, te lo voy a decir como me sale a mí, habló de tu poca higiene..."Las chicas hablaron de eso, hablaron mucho de cómo dejabas la cama, decían que había movimientos extraños debajo de la cama. ¿Qué les contestarías a aquellas que piensan de esa forma?"

"No, para nada. Teníamos todo impecable porque siempre nos proporcionaban todo limpio y es espectacular. La verdad, nos cuidan mucho ahí adentro. Éramos 18 personas y a veces te bañás cómo podés y cuándo podés, si te apuran… Los otros jugadores también vienen y te hacen cosas... Talco, crema, comida, se suben a tu cama... Es parte del juego también, es pintoresco" le respondió Agustín.

"Tora y Mora dijeron que desde que entraste tenías una mirada rara, me encantaría que les contestes. Dijeron que se sintieron muy observadas, que les mirabas las partes íntimas de sus cuerpos" le retrucó el conductor. "Que digan lo que quieran porque se cansaron de inventar cosas las chicas. La mirada que yo tenía, yo se las expliqué a ellas dos. Les dije 'yo tengo esa forma de mirar', eran las primeras semanas en donde yo estaba tratando de observar cómo se movía cada uno. Yo estudié lenguaje no verbal, entonces miro las microexpresiones faciales" le dijo Frodo