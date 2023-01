Gran Hermano: Alfa atacó a los gritos a Ariel

La relación de Alfa y Ariel no tiene vuelta atrás, nunca se llevaron bien y ahora tienen encontronazos todos los días. Se nota que a Alfa le irrita la presencia del parrillero porque cuando puede le tira algún que otro insulto.

Todo comenzó porque Ariel estaba hablando con Romina de que quería conocer a los primeros eliminados del reality. “¿A título de qué los querés conocer? ¿Para qué te apoyen? ¿Para qué te voten?”, le dijo Alfa.

“Qué tiene que ver eso, ¿qué me van a votar? Les mandé saludos, les mando siempre”, le contestó Ariel. “Somos grandes y nos conocemos todos”, arremetió Walter.

“Vos mostrás cosas que son y yo veo lo que es. Yo no me como ninguna, es tu papel. También estás acá adentro porque lograste vínculo con todos… no. Dijiste en las cámaras lo de Arilandia y esto es Gran Hermano. Son mensajes subliminales, yo no estoy loco. Lo escuché”, dijo Alfa a los gritos.

Dejó en claro que no le cree nada: “Desde que entraste no cambiaste nada, Ariel. Entraste a jugar para aplastarme y que me echen, y a Romina también porque no te daban romero”.

Pero Ariel se cansó y le contestó: “¿Todo el tiempo tenés que venir? Estaba tranquilo y charlando de cosas lindas con Romi. ¿Dónde querés que me vaya para que no me pelees, boludo? No tengo ganas de pelear, no pasa por ahí. Dejame tranquilo. Yo a vos no te juzgo por lo que decís. Dejame hablar tranquilo, dejame ser libre y dejame de romper las pelotas”.

