Gran Hermano: Alfa recibió un grito del exterior que podría cambiarlo todo

Gran Hermano está llegando a su recta final y la final de marzo pisando los talones de los participantes por eso sus comportamientos van variando semana a semana.

Uno de los factores importantes que tuvo esta edición del programa fueron los gritos de la gente, influyeron dentro del juego de cada uno de los participantes y hasta se volvió habitual que suceda. En este caso el que recibió una advertencia del afuera fue Alfa.

Le advirtieron a Walter de que alguien lo estaba traicionando. La relación que mantiene el participante más grande de la casa con Camila es rara, según ella lo toma como un padre porque su papá falleció y Alfa es lo más parecido a él que tiene. Aunque algunas actitudes de parte de los dos han generado polémicas dentro y fuera de la casa.

Este es el principal motivo por lo que una persona se movilizó a las afuera de la casa, que queda en Martínez, para gritarle a los participantes. “Alfa, te mienten. Camila, traidora”, dijeron. Aunque al principio parecía que no entendieron el nombre después se dio una conversación un tanto incómoda.

Romina acusó a Daniela que inmediatamente se defendió: “Mi nombre no dijeron”. A lo que Walter estaba seguro de que habían dicho Camila, pero ella le negó todo. “Igual me chupa un huevo”, dijo. Nacho, Ariel y Marcos, quienes también se encontraban en el lugar no omitieron ningún comentario respecto el tema.

EF.