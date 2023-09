Julieta Poggio fue una de las finalistas de Gran Hermano, por lo cual permaneció de principio a final dentro de la casa, es una de las favoritas del público, pero en ocasiones ha manifestado que los mensajes de odio le afecta mucho. Después de que se conociera la noticia de que Maxi Guidici intento quitarse la vida, la actriz salió a hablar sobre la salud mental y reveló que padece ansiedad.

La bailarina subió una historia con un comunicado sobre la salud mental y escribió: “Mensajito simplemente para contarles que a mí nada me pasa por al lado y que a nada hago oídos sordos. Son muy importantes la salud mental, la sororidad y la compasión. Este año conocí por primera vez en mi vida el sentimiento de ansiedad. Es algo horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada”.

La ex Gran Hermano también se refirió al apoyo que recibe de su familia y amigos. “Realmente lo más importante para mí y fundamental en ese momento fue mi familia, que gracias a dios siempre está para mí, pero muchas personas están más solas y no tienen la posibilidad de estar cerca de los que aman o de tener la contención necesaria que requieren algunos momentos”, explicó al respecto.

Con respecto a lo sucedido con su excompañero, la actriz se expresó de la siguiente manera: “Siempre lo digo, pero nadie te prepara para el lado B del reconocimiento. Obviamente tiene sus cosas hermosas, pero otras que son muy fuertes para algunos. Realmente me duele saber que hay gente que disfruta lastimar a otros, de inventar cosas, de poner un título falso en una nota con tal de tener un click. No puedo entenderlo, por más de que sea para “el show”, que sean “jodas”, hay mucha impunidad detrás de algunos medios y cuentas que a mí me asusta realmente”.

Por último, Julieta Poggio cerró su reflexión después del intento de suicidio de Maxi Guidici: “Creo que es tiempo de tomar conciencia de que todos somos personas, de que todos tenemos días buenos y malos, y que realmente no sabés lo que está pasando cada uno en su intimidad y en su corazón”.

