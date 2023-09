El Bailando 2023 ya tiene su primera pareja de amor y confirmada por uno de sus protagonistas. Mientras Eva Bargiela transcurre su inesperada separación de Facundo Moyano, también disfruta de ver feliz a su bailarín que fue alcanzado por las flechas de Cupido.

Eva Bargiela y Facundo Moyano.

Por su parte, Romina Uhrig disfruta de su reconciliación con Walter Festa y acompaña de cerca el comienzo de la relación de su bailarín con el de Eva Bargiela.

Romina Uhrig y Walter Festa.

La primera pareja del Bailando 2023

De esta manera entonces, se salió a la luz que Iñaki Iparraguirre y Uriel Luna Sambrán están en pareja y muy enamorados.

La noticia la confirmó el propio bailarín de Romina Uhrig en una nota que le hicieron para las redes del Bailando 2023.

Romina Uhrig e Iñaki Iparraguirre.

"Se confirmó que hay un amorío entre vos y Uriel", le dijo la notera a Iñaki Iparraguirre. "Es verdad", respondió el bailarín. Y continuó: "Fue por culpa del Bailando porque empezamos a pasar más tiempo juntos".

Eva Bargiela y Uriel Luna Sambrán.

Luego, Iñaki Iparraguirre señaló: "Siete años fuimos mejores amigos y nunca nada. Igual yo no me di cuenta de que me estaba tirando los perros".

Por último, indicó entre risas: "Como soy re normal, me puse a salir con mi mejor amigo".

Es así que Eva Bargiela y Romina Uhrig fueron testigos de cerca del nacimiento de este amor y, por ende, la primera relación confirmada del Bailando 2023.