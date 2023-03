Gran Hermano está llegando a su fin y la extensión del programa con diferentes estrategias o participaciones está colmando la paciencia de los televidentes. Anoche, Santiago del Moro anunció el reingresó de Alfa a la casa y Coti Romero lapidó a la producción del reality por la decisión.

Walter Santiago reingresará esta noche a la casa de Gran Hermano y se desconocen varios detalles, cómo el motivo de su regreso y por cuánto tiempo se quedará. Los televidentes de manifestaron en las redes sociales y aseguraron que se trata de una medida de la producción por generar más rating, lo que termina por hundir la gracia del reality.

Coti Romero en el debate de Gran Hermano

En conversación con A la Barbarossa, Coti Romero se mostró enojada por la selección arbitraria del participante y expresó que debería estar en manos del público. "No estoy enojada, pero sí me da molestia porque hay muchos participantes, que capaz no son lo mismo que Alfa, pero siento que el hecho de que lo metan solo a él y no dejen decidir a la gente, me parece un poco injusto", expresó la correntina.

Y es que hasta Maxi realizó un descargo en las redes sociales por el último anuncio de Santiago del Moro y denunció que a él no le permiten participar en otros programas, mientras que Alfa no cumple con el contrato. "Sí, yo entraría. Si es una noche, a pelear con todos", fue la respuesta de Coti luego de que le consultaran si tiene ganas de volver a ingresar.

El comunicado de Gran Hermano sobre Alfa

Los fanáticos de Gran Hermano comenzaron a opinar en Twitter y cuestionaron que no tomen en cuenta la decisión del público. Antes de optar por Alfa, la mayoría espera ver el reingreso de Coti, Tomás Holder o Martina, los participantes que comenzaron su juego de manera polémica y fue lo que les costó su eliminación.

Incluso, ni siquiera los panelistas de Gran Hermano mostraron interés o entusiasmo por la medida. Segundos después de que del Moro mostrara el cartel con el comunicado, se pudo escuchar un incómodo silencio en todo el estudio.

OL.