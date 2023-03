Maxi Guidici se despachó contra la producción de Gran Hermano: "Un asco realmente"

Santiago Del Moro anunció que esta noche, Alfa reingresará a la casa más famosa del país, lo que tomó por sorpresa no solo a los televidentes, sino también a los exparticipantes de Gran Hermano, entre ellos, Maxi Guidici que manifestó su descontento en las redes.

"Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por zoom. Consulto, ¿cuál es la consecuencia de eso? porque yo cumplo las reglas y él no. Y no sólo que no tiene malas consecuencias, sino que lo premian", expresó evidentemente indignado Maxi Guidici.

Maxi Guidici

En el TikTok que luego compartió en sus redes, el novio de Juliana disparó en contra de la producción: "Va a entrar al programa, van a darle con el gusto porque es algo que él quería y saben que a ellos les rinde. Por raiting, por plata van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir, terrible, un asco realmente".

Como si eso fuera poco, Maxi agregó: "Espero que sea una estadía muy pasajera por mis compañeros porque realmente los compadezco, despues de aguantar tanto verlo entrar de nuevo a ese tipo... Va a ser un infierno, pobres. Espero que por lo menos sea entretenido".

Santiago del Moro anunció que Alfa ingresará nuevamente a la casa

Durante la transmisión del debate de Gran Hermano, Santiago del Moro le contó a los jugadores que aún permanecen dentro de la casa que el martes será la prueba del líder semanal y que la última placa de nominados estará integrada por 3 participantes, en vez de 4 como suele ser.

Pero como si eso fuera poco, el conductor del reality le contó a los televidentes que reingresará Alfa. Por el momento no dio a conocer por cuántos días será su estadía, si entra a jugar o solo de visita ni dio detalles de su entrada a la casa.