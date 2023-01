Cristián U, uno de los integrantes de La noche de los ex de Gran Hermano, hizo un categórico análisis sobre Daniela, más conocida ahora como "Pestaniela", que, aseguró una venganza dentro de la casa del reality contra Thiago, si el público la elegía para volver al juego y ponerle así, más condimento a las noches de Telefe.

El ex Gran Hermano habló del reingreso de Daniela a Gran Hermano, la primera más votada para ingresar de nuevo a la casa, y de paso, fue tajante con la placa final para este domingo, en la que están: Camila, Daniela, Coti, Alfa y Ariel.

Sobre su ingreso, el famoso afirmó: "Fue raro, porque todos esperábamos esa confrontación (Daniela vs Thiago). ¡Que le diga algo, no sé, que le exprese su enojo, porque él sabe lo que hizo y sabe que ella lo vio!.. ¡Pero no lo hizo!".

"Ingresó (Daniela) y a los dos días ya estaba a los besos y a los abrazos (con Thiago) y eso me parece que al público no le gusta mucho", remarcó Cristián U.

Cristián U tiene su teoría sobre lo que quiere hacer Daniela

Según el analista, lo que tiene pensado la participante, es volver a conquistar la confianza y el amor de Thiago, para ponerlo en placa. Pero, recordemos que el jugador viene ganando las pruebas de líder, lo que se hace imposible llevarlo a placa y hacerlo vulnerable a la eliminación.

"Una vez vuelva todo a la normalidad lo va a querer poner en placa, o sea, ya sea con la espontánea o con los votos. Pero eso es algo y básico, lógico; me parece que eso no es un venganza", manifestó el panelista y artista.

Cristián U banca el juego que propone Coti

El exjugador de Gran Hermano (2011) manifestó su deseo de que Coti se quede aún más tiempo dentro de la casa de Gran Hermano. Y sobre Daniela, con su nick "Venganiela", opinó sin filtro.

"Yo, en lo particular, no quiero que Coti se vaya de la casa. Que quede en Gran Hermano". Y sobre Daniela fue tajante y lo ve como algo controversial: "Daniela le prometió al público que entraba con una venganza espectacular y hasta ahora, lo único que la hemos visto hacer, es besarse con Thiago", afirmó Cristián U.