Alexis y Coti es una de las parejas de esta edición que fuera de la casa se hizo realidad, ya conocieron a las familias del otro y parecen pasar el mejor momento desde que abandonaron el reality.

El cordobés y la correntina visitaron el programa de Ariel en su salsa y hablaron de las anécdotas de su vida antes de entrar a Gran Hermano. Alexis dijo un comentario desafortunado que nadie dejó pasar.

"Un mes antes de entrar a la casa de Gran Hermano fui a ver a una bruja. Tenía la intriga, quería saber si iba a entrar o no a la casa. Porque no me habían llamado más. Lo único que hice fue sentarme, decir de qué signo soy y en qué fecha nací. Yo soy de Leo", dijo el Cone.

"Ella me empieza a hablar de la vida. Y yo le pregunto si me iban a llamar para un proyecto en Buenos Aires. Y ella me dice que sí, que me iban a llamar", explicó el cordobés sobre lo que le dijo la bruja.

Alexis siguió contando sobre su experiencia: “Después la bruja me dice '¿querés que te hable del amor?'. Yo le dije que sí. Yo en ese momento estaba solo". Romina Pereiro lo interrumpió y le preguntó: "¿Estabas buscando algo? Una novia". Ahí se produjo el acto fallido del Cone: "No, estaba bien. Era feliz".

Gran Hermano: El Conejo tuvo un acto fallido delante de Coti.

Coti enojada exclamó: "¡Que se 'vacha´!". "Corté las cartas y ella me dijo 'veo a alguien en tu vida. Está apareciendo alguien. Y me animo a decirte que no es de Córdoba. Es de afuera'", retomó el cordobés.

