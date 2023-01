Alexis Quiroga, más conocido como el Conejo de Gran Hermano, es una de las figuras del reality, quien pese al haber salido de la casa, todavía sigue generando mucha atención por parte de sus fans.

Recientemente, trascendió que el joven, que quiere dedicarse a los medios, pasa un buen presente económico gracias al trabajo que realizaba previo a entrar al programa de Telefe.

Según se supo, el joven de 29 años, trabajaba en un negocio dedicado al ámbito agropecuario. "Inspecciono semillas, la tierra, la plantación y hago un trabajo de ingeniero, aunque no lo sea", había contado.

De hecho, en su cuenta de Instagram, el Conejo había compartido fotos desde un campo familiar en donde desempeñaba su trabajo de producción.

Alexis "Conejo" Quiroga de Gran Hermano reveló que quiere ser actor: quién es su estrella favorita

Alexis "Conejo" Quiroga de Gran Hermano salió de la casa hace algunos días y ya piensa en su futuro profesional.

El joven reveló recientemente que quiere ser actor y que también le encanta el modelaje. "Me gusta mucho la actuación y me gustan mucho las novelas. El modelaje también me gusta, pero prefiero ser actor...", dijo en una entrevista con el sitio Primiciaas Ya.

"Veremos qué sucede porque ya he tenido muchos llamados, pero cada cosa creo que tiene su tiempo", agregó.

En ese momento, "el Cone" como se le dice cariñosamente, reveló de qué actor es fan y con quien sueña actuar algún día: "Lo que más me gusta es la actuación y mi sueño es trabajar con Guillermo Francella, creo que es una locura de profesional y me guio mucho por él. Me encanta su humor y es uno de mis referentes. Nunca me lo crucé en persona y ojalá pase en algún momento. Tengo ganas de decirle que es un gran actor", cerró, ilusionado.

