Acusan de fraude a Gran Hermano luego de la eliminación de Maxi

El público de Gran Hermano se mostró enfurecido luego de la eliminación de Maxi en un mano a mano con Ariel. Por los resultados, acusan de fraude a la producción y los usuarios comenzaron una campaña para bajar el rating del programa.

Nacho, Ariel y Maxi fueron los tres participantes que protagonizaron la placa de anoche. Desde los hogares, el público dio por sentado que sería Ariel el próximo en abandonar la casa, ya que Maxi se despertó y se ganó un poquito del cariño del público en estas últimas dos semanas. Sin embargo, el cordobés abandonó Gran Hermano con el 52% de los votos y los televidentes aseguran que "la producción metió mano".

Los porcentajes de la votación de anoche

"Quién abandona la casa más famosa del mundo es... ¡Maxi!", fue cómo Santiago del Moro anunció la noticia. Y es que los televidentes todavía no perdonan la eliminación de Coti Romero, una de las jugadoras más polémicas. Por este motivo, desde Twitter comenzaron la campaña de un "apagón" para que disminuya notoriamente el rating de Gran Hermano.

"Más vale que es un fraude. Tenemos que hacer apagón de Gran Hermano y Telefe para que vean que no somos pe....", "Estafadores, ladrones. Fuera GH y del Moro. Apagón para que caiga el rating al piso", son algunos de los comentarios del público de Twitter manifestando su enojo.

La propuesta de apagón a Gran Hermano

Sin embargo, es más de una ocasión Santiago del Moro aseguró que la producción no interfiere en la decisión del público y que "Gran Hermano no es a través de Twitter", en referencia a las encuestas que realizan los usuarios sin enviar el mensaje al 9009 como indica el reality. Parece que gran parte de los televidentes se manifiestan en Facebook y es en dicha plataforma que se organizan para elegir al próximo eliminado.

Coti Romero habló sobre la posibilidad de reconciliación con Julieta Poggio

Tras su salida, Coti confesó que tenía esperanzas de aclarar todo con las hermanitas una vez que ellas estuvieran afuera, pero por comentarios desagradables de Julieta, Romero ya no tiene intenciones de reconciliarse. "Julieta se burló de mis orígenes". La amistad entre Julieta y Coti terminó en muy malos términos luego de que Julieta se enterara de que Coti le realizó la nominación espontánea y no haber respetado la promesa las mujeres. "Julieta se burló de mis orígenes. Dijo 'caca, mierda', porque yo soy de Caá Catí. Eso me pareció feo. Entonces, no quiero tener relación con esta gente afuera", expresó Romero mientras que reiteró que las hermanitas no entendiendo su juego y que Gran Hermano se trata de traición.

