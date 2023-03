Gran Hermano: Julieta contó que sueño cumpliría si ganara el reality: "Usaría la plata para irme a..."

Julieta de Gran Hermano reveló en que gastaría el premio si gana el reality show. Esto sucedió en el primer casting que le hicieron a la modelo y que le dio su lugar en la casa más famosa del país. En este casting, fue sincera y dio detalles de lo que haría con el gran premio en sus manos. "La verdad es que me encantaría irme a Ibiza. Mi sueño es estar de joda en la playa". "Tengo el sueño de irme a vivir a España... Me gustaría trabajar ahí, me encantan los españoles", dijo.

Además, Disney contó un poco de su vida amorosa y afirmó: "Estoy de novia, como siempre. Desde que tengo 12 años que tengo novio. Corto con uno y me enamoro, no puede ser...". Hoy en día se encuentra en pareja con Lucca Bardelli, quien dio mucho que hablar en este último tiempo por supuestas infidelidades que el joven habría cometido durante el aislamiento de su novia.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Y también se tomó el atrevimiento de describir su personalidad. "Soy muy genuina con todo, si tengo que llorar lo hago, si tengo que decir algo no me lo guardo. Si tengo que pelearme con una, me peleo", se caracterizó la modelo en el casting. Anteriormente contó en la casa que la producción la incentivó a que insinúe sobre la posibilidad de serle infiel a su novio si dentro de la casa se diera la oportunidad.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

"La producción me hizo decir algo así como 'en la casa de GH nunca se sabe' y que sé yo. Yo la verdad no lo quería decir, puse una cara... pero tampoco me podía negar, ¿Qué iba a hacer? ¿Decirles 'no, no lo digo'? Me hicieron quedar re mal de una. A mi novio le conté pero no le gustó una mier... eso", reveló hace un tiempo con sus amigas de la casa .Esto dio de que hablar ya que durante toda su estadía se la vio muy cercana a Marcos, otro de los finalistas.

NL.