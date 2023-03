Semana crucial en la casa de Gran Hermano. Lucila, La Tora se convirtió en la nueva eliminada de la casa más famosa del mundo. En una votación reñida, codo a codo por estar entre los cinco mejores del reality de Telefe, Camila se quedó con la ventaja y tiene una semana más en el juego.

La primera en dejar la placa y desempacar su valija fue Julieta. La polémica participante recibió solo un 23.5% del total de los votos y en el primer corte que hizo Santiago del Moro, le anunció que continuaba en la competencia por los 15 millones de pesos y la casa que entrega Gran Hermano.

La Tora es la nueva eliminada.

"Estoy muy contenta, muy feliz. No me lo esperaba, pero lo soñé todo el día", dijo Julieta tras conocer que sigue dentro de la Casa de Gran Hermano. La jugadora reconoció que era una placa complicada, pero la superó una vez más.

Julieta Poggio 23.5% de los votos.

La Tora se quebró al entrar al confesionario para pedirle al público que no la votara, pues Gran Hermano es su sueño, acuñó la reingresante. "Me costó mucho llegar hasta acá. Soy esto que ven. Soy leal, voy al frente, sin filtros, agacho la cabeza, pido perdón, juego. Esto que ven es lo que soy, lo más humano que existe, siempre tratando de hacer el bien para recibir lo mismo", dijo la jugadora.

Camila también tuvo su minuto para pedirle a la gente que no la votara: "Yo no me quiero ir, quiero llegar a la final, todos tenemos un destino y la gente sabrá a quién votar. Estoy super agradecida y todo pasa por algo. Me quiero votar, obvio".

La gemela aseguró que estar en Gran Hermano era su sueño, pero, ahora que está dentro de la casa, su sueño es llegar a la final. "Todas las noches sueño con esto. Acá la puedo disfrutar siendo yo misma, porque me pude conocer al 100% y ahora que estoy en mi mejor momento no me quiero ir".

Camila y La Tora.

Camila.

Santiago del Moro reveló qué va a pasar con la casa de Gran Hermano

Este fin de semana Santiago habilitó el cajón de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram. Los fans del conductor enfocaron todas sus preguntas en el éxito del año, Gran Hermano.

Según reveló Santi, la casa de Gran Hermano será utilizada para grabar la versión chilena de GH. Asimismo, el conductor de Telefe contó que la final de GH 2022-23 se dará a finales de marzo.

Ya lo había advertido antes, pero Santiago del Moro aseguró que habrá una nueva entrega de Gran Hermano Argentina y lo más probable es que el casting empiece lo más pronto posible. Se cree que la versión número 12 del reality esté de nuevo en la pantalla de Telefe para el último trimestre del 2023.

S.A.