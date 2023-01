Gran Hermano: La reacción de los televidentes a la insistencia de Camila con tocar a Marcos

Desde su llegada a la casa de Gran Hermano, Camila hizo de todo para intentar acercase a Marcos y llamar su atención, pero hasta el momento no tuvo éxito. El primo ya no la aguanta y el público espera el momento en el que quede en placa.

Desde licuados, masajes y hasta caricias, parece que la única estrategia de Camila dentro de la casa es cautivar el corazón del primo. Sin embargo, el salteño no quiere saber nada y ya se cansó de repetirle en reiteradas ocasiones la palabra "No". Marcos, Camila y Maxi se encontraban en el sauna cuando la participante quiso explotarle un granito al primo y Maxi estalló de furia. "Te está diciendo que no", sentenció el cordobés.

A raíz de lo sucedido, los televidentes manifestaron su repudio, recopilaron todos los momentos en el que se lo ve a Marcos incómodo y le exigen una sanción a Gran Hermano. "Camila hostigando a Marcos me genera mucha incomodidad. Hasta su relación con Alfa tiene mas consentimiento que ésta, Marcos no quiere estar cerca tuyo, no lo obligues. Por el amor de DIOS ENTENDÉ DE UNA VEZ", son los comentarios que más se repiten en contra de Camila.

La reacción del público a las actitudes de Camila

"Si tuviera a alguien haciéndome lo que le esta haciendo Camila a Marcos ya le hubiese encajado una piña", fue otra de las opiniones más virales. Marcos se caracteriza por ser un joven calmado y con mucha paciencia, sin embargo, parece que Camila lo está poniendo a prueba.

El último acercamiento de Camila fue hace unas horas en la pileta de la casa. Nuevamente, quiso explotarle el granito que Marcos le negó en el sauna. Incómodo, el salteño quiso salir nadando de la situación, pero Camila se le tiró encima y no lo dejó escaparse tan fácilmente.

La reacción de los televidentes a las actitudes de Camila

Algunos usuarios de Twitter exigen la intervención inmediata de Gran Hermano y sostienen que, de ser al revés, todo el mundo ya estaría horrorizado. Incluso, hasta las hermanitas se dieron cuenta de la obsesión de Lattanzio e intentan salvar al primo en cada ocasión que pueden.

Por qué no hubo gala de nominación anoche

Hace ya varias semanas, por una nueva determinación, las galas de nominación se realizan en vivo todos los miércoles. Los familiares de los participantes y el público apoyan a sus jugadores desde la tribuna, pero esta noche no será posible asistir por un paro que ocurre en Telefe. A raíz de la situación, sin dar explicaciones, el conductor de Gran Hermano comentó que no habrá nominación y se especula con un debate ya filmado.

OL.