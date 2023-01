Gran Hermano 2022: La mamá del Conejo habló sobre la relación de su hijo con Coti

Después de que abandonaron la casa, Coti y Conejo siguieron su relación fuera del reality y todos están expectantes a lo que pueda pasar en su noviazgo. Por más que están afuera de la casa todavía están dando de que hablar con sus declaraciones y con las opiniones de terceros.

Quien salió a hablar sobre la relación de los ex Gran Hermano fue la mamá de Alexis. Norma fue invitada a “El Show de Ulises Jaitt”, ciclo que se transmite por Radio XLFM. En el programa, le preguntaron sobre la relación del Conejo con Coti Romero. La pregunta fue: "¿cómo lo ves a Alexis con Coti?".

A lo que Norma respondió: "Bien. No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Georgina (Barbarossa)... La noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de cómo es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucho más. En realidad no la conozco".

Después de dar vueltas, la mamá del Conejo opinó realmente lo que piensa que Coti sea su nuera: "No sé si me gusta. No la conozco, pero si Alexis está bien. En un momento lo perjudicó porque tomó mal el juego y porque la gente juzgó a la persona detrás del juego". También dio su parecer sobre Alfa: "Por ejemplo, Alfa no va conmigo su personalidad, pero sigue estando dentro de la casa".

