Gran Hermano: Cuál es el trabajo que consiguió Thiago a días de su eliminación

Hace pocos días Thiago fue el nuevo eliminado de Gran Hermano, entre llantos, abrazos y mucho cariño fue despedido de la casa más famosa, para ser muy bien recibido en el afuera, su casa de González Catán refaccionada y con una promesa de trabajo que ya se cumplió en las últimas horas.

El joven de 19 años ya tiene su futuro asegurado, la noticia trascendió por su hermana, Camila, que lo contó en una nota sobre el ofrecimiento laboral que pronto ocupará.

Al salir de la competencia, Thiago contó que piensa sobre su futuro personal y amoroso con Daniela: ‘’Antes me decían de alquilar, y te decía ‘Ni loco’, pero ahora sé mis hermanos que pueden arreglárselas sin mí. Me gustaría estar solo un tiempo y ver lo que es salir adelante”,

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022

Y aseguró sobre sus deseos a nivel laboral: “Realmente me gustaría boxear, pero también me gustaría estar en la tele. Panelista o cualquier cosa, porque me gusta una banda la tele. Me gusta estar hablando, preguntar cosas, o detrás de cámaras ayudante a acomodar algo’’.

Mediante un dialogo con María Isabel Sánchez en Resumen Blue de Mitre Live, la hermana de Thiago, Camila Medina, reveló la noticia del ofrecimiento de trabajo, que se basaría en el cuidado de una propiedad horizontal, de un edificio: "Le consiguieron un trabajo de encargado de edificio en el barrio".

D.M