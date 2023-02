Maxi Guidici y Juliana Díaz son la primera pareja que se armó en Gran Hermano y gracias a que el amor nació en medio del juego dentro de la casa más famosa del mundo, hoy celebran su primer San Valentín.

En una entrevista con Georgina Barbarossa en Cortá por Lozano, Maxi reveló detalles del desayuno particular que le hizo a Juliana para comenzar con toda la energía en el día de los enamorados.

Lejos de la casa de Gran Hermano y fuera de competencia, Maxi Guidici y Juliana Díaz se fueron a vivir juntos y ya se prometieron amarse hasta el final. Así de enamorados están, que Maxi Guidici se la jugó y le preparó unos huevos con un toque muy personal.

Gran Hermano: Maxi y Juliana celebraron su San Valentín con un particular desayuno.

"Yo me la jugué, a parte me levanto mucho más temprano; así que me puse las pilas e hice el desayuno. Hice unos huevos en canasta", le comentó Maxi a Georgina, mientras le tomaba las manos a Juliana.

El cordobés explicó que se trata de unos huevos que van dentro de un pan tostados, con palta, tomate y frutas. "Tiene su magia", agregó Juliana. "Cuando lo cortás le sale el juguito, ¡No sabés lo que es", remató la ex Gran Hermano, alabando el romántico regalo de San Valentín con el que su novio comenzó la celebración.

Se conoció cómo le dice Maxi a Juliana en la intimidad

A Georgina Barbarossa no se le pasa nada, ella está siempre en la jugada. Al ser la pareja más nombrada de la casa de Gran Hermano, la actriz y presentadora quiso saber todo de ellos.

Al darles la bienvenida al programa, la presentadora se dirigió a Juliana como "Tini", a lo cual la ex Gran Hermano aclaró que no tiene problema en que le digan así. Este nick surgió dentro del juego, gracias a su romance don Maxi, por lo que el cordobés también la llama así.

Georgina preguntó sí en los momentos íntimos también la llama Tini o Juliana,, a lo que Maxi confirmó que en esos instantes de intimidad también le dice Tini a su novia Juliana.

