Gran Hermano: el tenso cruce entre Maxi y Alfa

Las cosas en Gran Hermano no están nada bien. En las últimas horas, Coti se enfrentó con Julieta y Romina, quienes la acusaron de traidora. Pero ahora, la casa volvió a subir la temperatura con una fuerte pelea entre Maxi y Walter, en la que hubo hasta amenazas y violencia verbales. Tal como el enfrentamiento de las mujeres, el motivo que desató la feroz discusión es sobre el juego. Tan fuerte fue el altercado que Alfa llegó a desafiar al cordobés. "Vení a buscarme afuera" deslizó el participante más longevo. No es la primera vez que ambos tienen un tenso enfrentamiento.

Todo comenzó luego de la cena, cuando las aguas se calmaron luego de la intensa discusión entre Coti, Romina y Julieta. El resto de los participantes estaban sentados en la mesa cuando Walter finalizó con su análisis de juego y dejó entrever que él también juega. Ante esos comentarios, Maxi soltó "ahora te decís que era el juego y que no te enojás. No seas hipócrita. Te mentís vos solo. Dale, hermano". A Alfa no le cayó para nada bien la acusación del cordobés y le replicó: "A mí de hipócrita no me trates. ¿Vos sos Gran Hermano, ahora?". Pero no quedó ahí, porque el oriundo de Córdoba le contestó que no lo insultó diciéndole hipócrita, si no que lo trata de tal por las cosas que hace dentro de la casa.

El momento de la discusión entre Walter y Maxi.

Todo se puso más candente a medida que intercambiaban sus ideas. Alfa dejó en claro que él logró incomodar a Agustín en su última semana dentro de la casa, a lo que Maxi le aseguró que, eso que hizo con Frodo, es justamente de lo que Walter se victimizó durante las primeras semanas del certamen. “La primera semana, la carmelita descalza, la víctima. Todos ayudándolo porque lo basureaban. Después sacó ‘Ahhh, quién me desafía’" soltó el cordobés, en referencia al Bullying que Alfa aseguraba sufrir durante el primer mes.

La pelea entre Maxi y Alfa terminó en amenazas.

"Me di cuenta que era un juego. Tal cual. Me chupa un huevo" respondió de manera eufórica Alfa y tanto fue su enojo que llegó a amenazar con una pelea. "Vení a buscarme afuera" arremetió Walter. Ya parado y a punto de irse al jardín, el participante de la bandana advirtió que "“si este tipo hace algo, está el testimonio”. Una vez que se fue al patio de la casa, un Maxi enojado miró a la cámara y se descargó: “Qué cagón que es. Lo cagaría bien a trompadas” confesó el participante.