Gran Hermano: Mora le mordió la cara a Julieta Poggio

Las dos mascotas que viven dentro de la casa de Gran Hermano se convirtieron en protagonistas y la atención de muchos de los seguidores del programa está sobre los perritos: Mora y Caramelo.

En las últimas horas, salió a la luz un video en el que Julieta toma en brazos a Mora luego de llamarle la atención por haber estado urgando la basura y la perrita, evidentemente molesta, le mordió la cara.

Julieta Poggio.

Julieta tuvo reflejos y alcanzo a correr la cara rápidamente, por lo que el ataque no le causó ninguna herida y automáticamente, seguido a eso bajó a la perrita al piso. Al parecer, a los participantes de Gran Hermano les cuesta ponerle límites a las mascotas de la casa.

"No le gusta que le pongan límites a la señorita, tiene que hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere", dijo Julieta mientras besaba a Mora. Pero la perrita estaba molesta y la mordió, "No Romi, me mordió la cara", le dijo la jugadora entre risas a su compañera.

Rodo, el papá de Nacho, tuvo una actitud repudiable con Mora y en las redes exigieron su salida de la casa

En Twitter se convirtió en tendencia "Rodo al 9009", lo que indica que el público que sigue Gran Hermano quiere que el papá de Nacho sea el próximo familiar en abandonar la casa y esto se debe a una actitud repudiable que tuvo con Mora, una de las perritas que vive con los jugadores.

En el pequeño fragmento que se viralizó, se puede ver a Rodo empujando la carita de Mora dicéndole "No, no" a modo de reto por haber estado husmeando en la basura. Esta situación tuvo lugar mientras la Tora cerraba la bolsa que se encontraba dentro del cesto de basura para evitar que los animales vuelvan a acercarse.

Esta actitud de Rodo no llamó la atención de ninguno de los participantes, ya que el papá de Nacho demostró en todo momento el amor que siente por Mora y Caramelo. El gesto que tuvo con la perrita fue parte de una llamada de atención para demostrarle que ese comportamiento no estaba bien.