L-Gante desmintió categóricamente a Daniela Celis de Gran Hermano: "Mentira"

En las últimas horas salió a la luz una entrevista en la que Daniela Celis cuenta que luego de su salida de Gran Hermano, descubrió que L-Gante le había mandado mensajes privados a su cuenta personal de Instagram utilizando el modo efímero.

El modo efímero hace que los mensajes ya vistos desaparezcan cuando abandonas la conversación del chat, de esta forma no quedan guardados. Sin embargo, L-Gante se hizo eco de las declaraciones de la exparticipante de Gran Hermano y reaccionó públicamente.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el representante de la Cumbia 420 replicó el video de la entrevista de Daniela y expresó: "Mentira, fue al revés". Según el cantante, fue ella quien inició la conversación en redes.

Daniela no quiso revelar qué fue lo que hablaron, simplemente se limitó a revelar que el mensaje que se eliminó era un audio que sí escuchó y que a pesar de que era cortito, no lo respondió. Por su parte, L-Gante no dio detalles de la charla.

L-Gante reaccionó al ver la imagen de Wanda Nara llorando

Es de público conocimiento que Wanda Nara y L-Gante lograron formar un vínculo único que en su momento fue muy polémico. Sin embargo, esa relación entre ellos parece ir más allá del tiempo y la distancia.

Para sorpresa de muchos, L-Gante fue uno de los primeros en reaccionar al ver la publicación de la empresaria. "Llorar por cosas lindas es lindo , llorar por cosas feas es feo (LGANTE 28 de febrero de 2023)", comentó el representante de la Cumbia 420.