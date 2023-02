Este sábado se llevó a cabo la cena previa a la gala del domingo donde uno de los jugadores deberá abandonar la casa y el juego de Gran Hermano. Nacho, Lucila "La Tora", Daniela y Camila, son los 4 jugadores que mañana conocerán la decisión final del público.

Entre la charla de los nominados a placa, Nacho contó que una de las jugadores con quién más tenía peleas en la casa fue con Coti, quien ya no está más en el juego.

Gran Hermano: Nacho reveló cómo fue su fuerte pelea con Coti: "Caprichosa, me recalenté".

El jugador recordó y contó en detalle su versión de la fuerte pelea que él tuvo con la correntina dentro de Gran Hermano por el uso que su excompañera le daba al queso rallado.

"Yo me pelee con Maxi, con Alfa, con Coti... Con Romi - Y después nadie más- ¡Peleas, peleas, con Coti, con Coti y con Coti", enfatizó Nacho.

El jugador aclaró que la pelea más fuerte que se vio entre él y Coti, "no fue por el queso rallado, sino por la comida en sí". "Fue una discusión a los gritos, pero fue porque yo le estaba diciendo que si tenemos X cantidad de queso para todos, Coti no puede dejar un poco para todos y la mayor cantidad para ella sola", explicó con señas el jugador.

"Ella me decía que estaba bien porque ella en su casa lo hacía así, pero lo decía, ¡Bueno, esta no es tu casa! Entonces no podés hacer eso", revivió Nacho la pelea con Coti.

«En un momento le digo, Coti, somos 14 personas y me dice: "No somos 14, somos 13. No sabés ni cuántos somos" ¡No, ahí me recalenté! fijate de lo que se agarró para discutir...", Nacho repitió de nuevo los dichos por Coti, pero imitando su voz.

"No te das cuenta que sos una egoísta, una caprichosa. Cerré la puerta, me fui para dentro y siguió en la cocina", explicó el jugador en la cena de Gran Hermano.

Últimas horas dentro de la casa de Gran Hermano

Nacho, Camila, Lucila o Daniela, uno de ellos cuatro dejará este domingo la casa de Gran Hermano y deberá decirle adiós a premio mayor de los 15 millones de pesos y una casa.

Varios fans se mostraron indignados en las redes sociales porque Telefe no mostró el discurso de Nacho y el de Camila, dándole, según los televidentes, mayor espacio a Daniela y Lucia "La Tora".

