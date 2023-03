El clásico de cada sábado a la noche en Telefe desde hace 5 meses, es la cena de nominados en Gran Hermano 2022. Previo y a pocos días de terminar el reality y con cuatro finalistas, mañana se conocerá quien será el último de los nominados en abandonar la casa. Lo cierto es que Romina, Julieta y Nacho compartieron la última cena y si bien poco se habló, algunos de ellos revelaron que harán si es que mañana quedan eliminados de la casa.

Julieta Poggio, quien hace días atrás recibió a su familia y a su novio Lucca Bardelli comentó que al salir de la casa estará con el, en noches románticas. También, agregó que al le vería todos los confesionarios de todos los participantes que fueron abandonando la casa. Antes de finalizar con la cena, los comensales le enviaron saludos a sus fans, familias y amigos que los vienen apoyando durante todos estos meses.

La última placa de Gran Hermano 2023

Julieta Poggio y su experiencia cercana a la muerte

Luego de la cena que tuvieron Romina, Julieta y Nacho, se reunieron con Marcos en el jardín de la casa, acompañado de los integrantes caninos Caramelo y Del Mora. Después de tantos meses encerrados y ya sin temas para hablar, Nacho propuso que cada uno contara su experiencia cercana con al muerte, y es por eso que Julieta comenzó contando lo que vivió y la atormentó.

Los cuatro finalistas en Gran Hermano 2023

“Dale, yo tengo una…”, comenzó diciendo Disney a sus compañeros. Luego, comentó que ella se encontraba en la casa de su abuela en Nordelta y otros amigos, decidieron hacer una paseo en kayak que si bien es para una sola persona, ella cuenta que todos se subieron.

Julieta Poggio en Gran Hermano

“Nos caíamos todo el tiempo, en una me caigo y como me que me hacen una joda y se van”, contaba cómo se desesperó al ver la broma que le hicieron sus amigos mientras ella nadaba en aguas “no muy limpias” según describió Julieta. Si bien la anécdota que contó lo hizo de forma graciosa, mostró que no la pasó muy bien.

