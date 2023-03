La eliminación de Romina de la casa de Gran Hermano fue una de las más aclamadas por el público, su pasado político instaló la grieta en la competencia y se fue conociendo, de a poco, su patrimonio. Actualmente, Romina manifestó su preocupación porque no sabe a dónde irá a vivir junto a sus hijas.

Un día antes de ser la última participante eliminada del certamen, Romina se mostró angustiada frente a Julieta, Nacho y Marcos porque su nuevo domicilio. La ex diputada temía haber dicho algo que enfureciera a Walter Festa, su ex marido y ex intendente de Moreno, por lo que el decidiera echarla de la casa. "Y ahora no sé dónde vivo".

Romina junto a sus hijas dentro de la casa

"Cuando salga de acá, no sé a dónde voy a ir... A dónde, no sé. La llamaré a Marita para saber dónde vivimos", expresó Romina a sus compañeros dentro de la casa. "Si está todo bien, y no dije nada de más, seguro va a venir Walter a buscarme", finalizó.

Y es que el objetivo de Romina Uhrig era ganar la competencia para poder independizarse y poder mantener ella sola a sus 3 hijas. Sin embargo, hace no más de una semana Yanina Latorre reveló el patrimonio de Romina en LAM y aseguró que es la propietaria de una casa en Villa Robles, una de las zonas más caras de la costa Argentina que se encuentra cerca de Pinamar.

Romina ingresando al estudio

El comentario causó polémica y hasta puede que haya sido una de las razones de su eliminación. Ya que Romina siempre se victimizó frente a las cámaras por su bajo nivel económico. Esta noche la hermanita tendrá su debate en Gran Hermano y responderá algunas dudas que tienen los televidentes.

El agradecimiento de Romina luego de su eliminación

Caótica y con mucha bronca, esa era la forma en la que los televidentes se imaginaron cómo sería la reacción de Romina al quedar eliminada. Sin embargo, lejos de enojarse, la ex diputada asumió su salida y entró feliz al estudio para saludar a su familia. Mediante sus redes sociales, la familia de Romina agradeció por todo el apoyo.

"No hay palabras de agradecimiento por tanto amor, por las veces que la apoyaron en las placas que estuvo, gracias a ustedes Romi puedo llegar hasta esta instancia del juego".

OL.