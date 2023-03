Wanda Nara va a ingresar a la casa de Gran Hermano y se reencontrará con los finalistas del reality: Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Romina Uhrig. Entonces, la próxima conductora de MasterChef decidió compartir en sus redes sociales su opinión sobre cada uno de ellos y definió quién debería ganar el reality.

Primero, Wanda defendió a la criticada Romina, que en el último tiempo es centro de los debates más picantes sobre el reality por ser madre de tres niñas a quienes no ve desde que ingresó a la casa. "Me cuesta pensar que una mamá pueda hacer algo malo para sus hijos, ella tendrá sus razones. Podemos como papás equivocarnos pero serán nuestros hijos quienes nos juzguen y son a los únicos que les debemos explicaciones llegado el caso. Todos los demás no deberían opinar", aclaró la empresaria.

Wanda Nara en Instagram sobre Romina.

Cuando le preguntaron por Julieta Poggio, Nara dijo: "Nunca vi a alguien que se maquille tanto y tan bien. Tengo ganas de proponerle tutoriales con @wandanaracosmetics".

Wanda en las historias de Instagram

Las fans de Marcos le recordaron un comentario que la conductora hizo al darle ingreso a la casa al participante. En ese momento, Wanda dijo: "Yo siento que está entrando el chico correcto. No me desilusiones y quiero verte en la final".

Wanda recordó un comentario que hizo el primer programa

Además de opinar sobre los distintos participantes, la modelo habló sobre el aislamiento y lo difícil que debió haber sido para los participantes estar alejados de la tecnología por tantos meses. "¡Yo me muero!", reconoció.

Wanda sobre el aislamiento de los participantes: "5 meses sin teléfono. ¡Me muero!"

NL.