Maru Botana no se pudo contener y danzó al ritmo de Wanda Nara en Bake Off

Maru Botana la viene rompiendo como jurado de la nueva edición de Bake off Famosos (Telefe), y la emisión del lunes por la noche no fue la excepción. En esta oportunidad la chef se robó todas las miradas, al momento que decidió bailar, junto con Wanda Nara y Eliana Guercio, con uno de los últimos temas que la conductora lanzó.

Maru Botana no pudo contener y danzó al ritmo de Wanda Nara en Bake Off

En el programa de ayer, luego de que todos terminaran sus platos, le tocó a Eliana Guercio ser quien empezara a presentarles su plato a los jurados; ante la mirada de Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana la participante se acercó a la mesa a esperar la devolución que le darían sobre sus brigadeiros de distintos chocolates, un plato originario de Brasil.

Al momento de dar la devolución, Damian Betular destaca que el plato de Eliana es de origen brasilero y en ese momento es interrumpido por Wanda Nara , quien encontró la oportunidad para cantar una de sus canciones, en la que utiliza el portugués y el videoclip fue grabado en Brasil.

No obstante, no fue lo único que hizo Wanda, sino que no se privó de bailar al ritmo de su cancón. Y mientras era observada por todos, Eliana Guercio, decidió segur sus pasos y se unió a la conductora en una inesperada escena.

Al verlas tan divertidas, quien no pudo contener las ganas de bailar al ritmo del tema brasilero de ‘O Bicho Vai Pegar’, fue Maru Botana quien después de que Eliana la invitara, se puso a bailar junto a ella y Wanda Nara. Las tres dieron media vuelta y siguieron el baile ante la mirada de todos los presentes, quienes desde sus lugares animaban el momento.

Damián Betular, al verlas a las tres bailar de espaldas moviendo la cintura, no se contuvo y soltó: “Igual ella (Wanda) está bailando una chacarera”. Esto causó las risas de la conductora y sus compañeras que a pesar del comentario siguieron con su baile. La producción decidió que era momento de cambiar la canción y colocaron una canción de folklore.

Este cambio abrupto generó la risa de todos los presentes, sobre todo de Maru Botana, Wanda Nara y Eliana Guercio, quienes decidieron continuar bailando por algunos segundos hasta que cada una volvió a su lugar para continuar con el programa. Esta situación descontracturó el momento de recibir las devoluciones de los jurados.

Tensión en Bake Off Famosos: preparaciones prendidas fuego y Maru Botana terminó accidentada

En medio de uno de los desafíos de la semana del 17 de noviembre, la participante Candelaria Molfese intentó sacar uno de sus churros del aceite caliente, con algo de temor; mientras que Mariano Iúdica le advertía del cuidado que debía tener. “Guarda, Cande”, expresó el conductor de televisión. “Bueno qué querés que haga… me da miedo”, cerró la participante.

Ante esta situación, Christophe Krywonis y Maru Botana se acercaron a ver qué era lo que pasaba con la actriz. El chef francés le ayudó a sacar los churros del aceite, mientras el aceite hervía, algunas gotas saltaron de la olla logrando asustar a quienes estaban alrededor. En ese momento Maru perdió el equilibrio al ir hacia atrás y se cayó al suelo preocupando a todos.

Mientras Cande Molfese y uno de los camarógrafos se acercaban para ver si la chef se encontraba bien, Maru Botana les sonrió tratando de llevar tranquilidad tanto a los participantes como a la producción y a los televidentes. Cande igual le preguntó cómo se encontraba y si se había lastimado; a lo que la chef negó y les explicó que lo que pasó se asustó y se resbaló nada más; por lo que la situación no pasó a mayores.

