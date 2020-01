Guille Valdés hizo su descargo y explicó por qué no sube foto con sus hijos mayores

Guille Valdés hizo un contundente descargo en sus redes sociales. La mujer de Marcelo Tinelli se cansó de las críticas de los haters que la cuestionan porque sube fotos sólo con Lolo, su hijo menor.

La modelo que es mamá de Elena, Dante y Paloma acostumbra a compartir imágenes con el más pequeño de la familia, por lo que sus seguidores cuestionan esta actitud. Sin embargo, la rubia tiene una explicación a esta actitud. "No pregunten porque no publico fotos con mis otros hijos. A los adolescentes (14,17 y 19) en gral., no les simpatiza sacarse fotos con sus progenitores (x lo menos a los míos)", expresó la empresaria junto a una tierna foto de Lorenzo en la playa.

A pesar de este cuestionamiento, Guille acostumbra a compartir postales con sus amores. Una de las últimas fue el 31 de diciembre, previo a recibir el 2020 donde dedicó un tierno mensaje a su familia.

"'Solo serás tan bueno como las cosas de las que te rodeas. Gracias a todos los que me rodean. Son maravillosos (no podía poner fotos de todos) y siento gratitud cada día que me levanto x toda la gente que está cerquita. Les deseo un 2020 con gente que los quiera y los abrace con amor y verdad", expresó.