Guille Valdés recordó su ruptura con Marcelo Tinelli y reflexionó: "Me hizo bien"

Guillermina Valdés y el resto del jurado de "La Academia" visitaron "Los ángeles de la mañana" y hablaron de todo.

En el caso de la modelo, recordó la separación de Marcelo Tinelli en plena pandemia y confesó cómo se sintió en aquel momento.



“¿Cómo la pasaste en la pandemia?”, le preguntó Ángel de Brito en referencia en aquel momento. “La pasé muy bien porque trabajé mucho, fue un espacio que me hizo bien”, respondió Guille.



“Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de Marce y me hizo bien, estuvimos como tres meses separados”, recordó.

En ese sentido, la empresaria también reflexionó lo mucho que ha cambiado en el tiempo en que está en pareja con el conductor. “He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora. Ahora planteo y la termino en el momento, a mí no me queda ni la cara larga. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona entonces te digo lo que te tengo que decir ahí y seguimos”, cerró Valdés.



Marcelo Tinelli reconoció por qué todavía no se casó con Guillermina Valdés

Semanas atrás, Marcelo Tinelli respondió preguntas de sus seguidores. Un usuario le preguntó por qué no estaba casado con su actual pareja, Guillermina Valdés, madre de su hijo menor Lorenzo.

Marcelo respondió a modo de chiste: "Estoy acá con ella y me dice 'eh????'", como indicando que ella es la que no estaría interesada en pasar por el altar.

Cabe recordar que "el Cabezón" pasó dos veces por el registro civil. Una con Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria en, 1986 y otra con Paula Robles (con quien tuvo a Francisco y Juana) en 1997.

