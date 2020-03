VIDEO | Los consejos de Guillermina Valdés desde Esquel donde hace cuarentena

Desde Esquel, en la ciudad de Chubut, donde Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés decidieron realizar la cuarentena obligatoria dictada por el presidente Alberto Fernández, la empresaria y modelo aprovecha su estadía para compartir videos a través de su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, “Guille” grabó un tutorial, por llamarlo de alguna manera explicando cómo hace ella para exfoliar sus manos, teniendo en cuenta que el constante lavado y el uso de alcohol en gel puede deteriorar la piel.

Pero lejos de enfocarse sólo en eso, Valdés hizo un paréntesis y antes de comenzar con el video que sus seguidores le pidieron se refirió a la gran labor que desempeñan los médicos y todo el personal de salud en la Argentina.

“Buenas tardes como están, este video lo hacemos porque nos están pidiendo un montón de consejos ahora que las mujeres están más tiempo en su casa y hombres también. La verdad es que quiero aclarar que más allá de la situación difícil que está viviendo nuestro país, es una frivolidad hablar de exfoliación de manos, nosotros sabemos que hay gente que no puede estar pensando en estas cosas, hay personal de la salud que está trabajando sin parar y se merecen todo mi respeto y admiración en este momento. Hay gente que no puede estar pensando en esto porque y que no puede salir a trabajar y no tiene que comer. Hay un montón de casos y quiero hacer un paréntesis y más allá del pedido que me hacen, no quería dejar de decir esto y contextualizar lo que está pasando. Es muy movilizador todo y no voy a utilizar este video para eso, les voy a contar como me hago la exfoliación de manos…”, comenzó el clip Guillermina.

Mirá el video aquí…