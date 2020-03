Estanislao Fernández, en cuarentena: las fotos en la Quinta de Olivos

En medio de las medidas para combatir el Coronavirus, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la convivencia con su único hijo, Estanislao, quien decidió pasar la cuarentena en Olivos.

En diálogo con Cortá por Lozano, el mandatario confesó que su hijo se trasladó porque no "iba a tener qué comer". "Antes de la cuarentena vino acá conmigo, ya veía que no comía más por todos estos días. Vino a buscar a alguien que le traiga comida, a alguien que le lave la ropa", dijo Fernández y agregó entre risas. "Está muy bien, yo lo adoro. Es mi hijo y es bienvenido".

Mientras, desde la cuenta oficial de Dhyzy, el joven comparte algunas de sus actividades de la vida cotidiana desde la Quinta presidencial y manifestó sus deseos de "montarse". "Chicos me quiero montar manden maquillaje, pelucas, ropa ya call 911", dijo desde sus Instagram Stories.

Luego, expresó su preocupación porque se borró un trabajo de la Facultad. "Se me borró tres veces un trabajo que tengo que entregar mañana. Me mato o me mato", tiró.