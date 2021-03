Guillermina Valdés creyó que Marcelo Tinelli la engañaba

Guillermina Valdés reveló porqué pensaba que Marcelo Tinelli la engañaba. La modelo contó que esto le sucedió al principio de la relación y se trataba de un TOC que el conductor tiene con los perfumes.

"Marcelo tiene un tema con el perfume... se lo pone todo el tiempo: para ir al gimnasio; para hacer la clase de inglés por zoom... ¡siempre!", contó la empresaria de 43 años en Los Mammones.

Luego, la figura detalló: "Me acuerdo que al principio, cuando empezamos a salir, me preguntaba '¿qué onda? ¿todo el tiempo usa perfume? ¿tanto? Este tipo me está re cagando', decía. Pero no. Tiene algo con el perfume".

Con mucho humor, la celebridad argentina mandó al frente al empresario en el programa de América. En este divertido ping pong, la mamá de Paloma, Dante, Helena y Lorenzo confesó que logró cambiarle la marca.

El look de Guillermina Valdés para Los Mammones

Guillermina Valdés asistió a Los Mammones, programa que conduce Jey Mammon, y se animó a un divertido intercambio. En esta nueva aparición pública, la pareja de Marcelo Tinelli fue furor por su sensual y elegante look.

La blonda llevó puesto un conjunto de pantalón negro y camisa blanca diseñado por Fabián Zitta. Este fue completado con sandalias negras y para el peinado le hicieron un semi recogido característico por ser descontracturado con mechones sueltos a los costados.