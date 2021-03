Por primera vez, Guillermina Valdés habló de cómo comenzó su romance con Marcelo Tinelli

Invitada al programa "Los Mammones", Guillermina Valdés fue sorprendida por la pregunta del conductor, Jey Mammon, respecto de los inicios de su relación con Marcelo Tinelli. La empresaria aclaró los tantos y aseguró que ya estaba separada de Sebastián Ortega.

Agradecida de poder tener el espacio para hacer su descargo, la empresaria dijo que a Marcelo se lo presentó Paula, una amiga suya y que sólo se habían visto un par de veces, pero no eran amigos. Fruto de la relación, nació Lorenzo "Lolo" Tinelli, que actualmente tiene 6 años.

"A Marcelo lo había visto dos o tres veces. No era una relación de amistad y nunca había venido a mi casa. Además, ya estaba divorciada de Sebastián y mi ex ya tenía nueva pareja", dijo refiriéndose a Ivana Figueiras.

También aclaró: "Yo no era la mujer de nadie, aunque siempre estuvo ese tema de la mujer del amigo, en verdad no era así. Ellos habían compartido algunos proyectos laborales pero no había una relación de amistad".

En relación al impacto que produjo en ella y para preservar a sus hijos, Guille contó: "Apagué los televisores para que a mis hijos no les afecte. Mucha gente hablaba sin saber y Marcelo me decía que mejor era que me quede callada porque si no, crecía más el tema, y yo aprendí de eso".

A pesar de no coincidir las fechas con su actual pareja, Valdés asegura que la relación comenzó a principios de 2013 y si bien Marcelo dice que fue a mediados de 2012, ella asegura que ese tiempo fue "un mar de locura que nadie esperaba y los golpeó fuerte a los dos".

Hoy la pareja, que tuvo una importante crisis a mediados del año con separación incluida, se muestra feliz y muy unida y ella, totalmente aliviada de poder aclarar un tema que fue noticia en todo el país, por aquellos tiempos.

